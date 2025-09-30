ADAC-Winterreifentest in Wort und Bild

Nach Erscheinen seines neuesten Winterreifentests hat der ADAC auch seinen Reifenratgeber auf den aktuellen Stand gebracht und bietet diesen nach einem Login bzw. einer Registrierung auf seiner Website zum Herunterladen als PDF-Dokument an. Darüber hinaus hat der Klub wie bei früheren seiner Produktvergleiche einen Videoclip produziert, in dem ADAC-Testingenieur Christoph Pauly die wichtigsten Erkenntnisse der jüngsten Ausgabe in gut zweieinhalb Minuten zusammenfasst. Des Weiteren werden zudem offenbar DIN-A2-Poster für den Verkaufsraum oder die Werkstatt angeboten. Zumal man davon eine – wie es heißt – „kleine Teilauflage“ von 200 Exemplaren dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) für seine Mitglieder kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Wer Interesse daran hat, kann eine Bestellung unter Angabe der gewünschten Menge und mit dem Betreff „ADAC-Poster Winterreifen 2025“ per E-Mail an BRV-Sachbearbeiterin Dagmar Schlebusch d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de senden. Die Abgabe ist dabei allerdings auf zwei Stück pro Besteller beschränkt.