Nach Wiederholung: Doku „Sophie Rollet gegen Goodyear“ auch online wieder da

Seit der Erstausstrahlung der Dokumentation „Sophie Rollet gegen Goodyear“ vor gut zwei Jahren bei dem Fernsehsender Arte ist viel passiert: Es gab 2024 Durchsuchungen bei dem Reifenhersteller sowie in diesem Frühjahr erst eine Anhörung bei Gericht wegen vermeintlich irreführender Geschäftspraktiken bzw. Verschleierung und wenig später dann letztlich eine Klageerhebung wegen „fahrlässiger Tötung“ im Zusammenhang mit möglicherweise mangelbehafteten Lkw-Lenkachsreifen der Typen „Marathon LHS II“ und „Marathon LHS II+“ aus seiner Produktion. Neues gibt es in dem Fall seither zwar noch nicht zu berichten, aber Ende vergangener Woche hat Arte besagte Dokumentation in seinem Programm wiederholt. Der knapp einstündige Film von Thierry de Lestrade und Sylvie Gilman ist bis zum 26. Oktober nicht nur über die Mediathek des Senders abrufbar, sondern seit der Wiederholung auch wieder auf Artes YouTube-Kanal, wo er schon seit Längerem nicht mehr verfügbar gewesen ist.