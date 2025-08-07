Bauer Leiterin PR/interne Kommunikation für Contis EMEA-Reifenersatzgeschäft

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Alena Bauer schon zum 1. Juni die Leitung des PR- und internen Kommunikationsteams von Continental für das Reifenersatzgeschäft in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) übernommen. Mit dieser Ernennung hat das Unternehmen die Zusammenlegung seiner internen und externen Kommunikationsteams eigenen Worten zufolge abgeschlossen. „Durch die Zusammenführung unserer internen und externen Kommunikation schaffen wir eine integrierte Kommunikationsstruktur, die Synergien optimiert. Alena Bauer verfügt über umfassende Erfahrung in beiden Bereichen und versteht es, strategische Kommunikation mit einem klaren Verständnis von Zielgruppen und Botschaften zu verbinden. Unter ihrer Leitung wird das Team unsere Inhalte konsistent, effizient und effektiv über alle Kanäle kommunizieren – intern und extern“, sagt Egemen Atış, Leiter Strategie, Analytics & Marketing bei Continental Tires EMEA, an den sie in ihrer neuen Funktion – zuletzt war sie bis dato für die interne Kommunikation bei Continental Tire EMEA verantwortlich – berichtet. Bauer verfügt demnach über 15 Jahre Kommunikationserfahrung, die sie bei Unternehmen wie unter anderem MTU Maintenance, Ricoh Deutschland oder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesammelt hat.