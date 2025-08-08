Mit neuem Head of IT will Select AG die Digitalisierung vorantreiben

Die Autoteilegroßhandelskooperation Select AG stärkt ihr IT-Department für die Zukunft: Mit David Werling als neuem Head of IT, zwei weiteren Systemadministratoren und zwei Softwareentwicklern widmet sich das Team der täglichen Optimierung und Stärkung der Katalogsysteme für die Aktionäre und deren angeschlossene Werkstätten. „Alle Neuentwicklungen werden inhouse und nah an den Kundenwünschen umgesetzt“, heißt es aus Mülheim-Kärlich.

