Der Nexen Roadian HTX 2 erhält iF Design Award – Markteinführung

Nexen Tire hat für das außergewöhnliche Produktdesign seiner Reifen erneut einen iF Design Award erhalten. Der SUV-/LT-Reifen Roadian HTX 2 – ein HT-Reifen mit Schneeflockensymbol – konnte sich „gegen die Konkurrenz behaupten und den begehrten Award gewinnen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der iF Design Award ist einer der renommiertesten Designpreise der Welt. Seit 1953 wird dieser deutsche Preis jährlich vergeben. 2023 konkurrierten 11.000 Produkte aus 56 Ländern um die Auszeichnung in den jeweiligen Produktkategorien. Der preisgekrönte Roadian HTX 2 könne dem Hersteller außerdem „mit optimierten Fahreigenschaften und längerer Laufleistung bei allen Straßenverhältnissen“ überzeugen, hinzu komme noch eine „verbesserter Traktion und hervorragende Handlingeigenschaften auf Schnee“. Wie Nexen Tire Europe auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG erklärte, soll der jetzt ausgezeichnete Roadian HTX 2 noch im Laufe dieses Jahres auch in Europa und damit auch in Deutschland auf den Markt kommen und hierzulande (vorerst) als Line-up-Ergänzung zum verfügbaren Nexen Roadian ATX angeboten werden. Genaue Details zum dann verfügbaren Sortiment des Roadian ATX 2 konnte der Hersteller noch nicht nennen. ab