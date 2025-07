Ist Conti Reifenhersteller Nummer eins und Goodyear gar keiner mehr?

Im Zuge allgemeiner Recherchen ist die NEUE REIFENZEITUNG unlängst auf einen LinkedIn-Beitrag gestoßen, bei dem es um eine Studie zum weltweiten Reifenmarkt geht inklusive eines Rankings der umsatzstärksten Reifenhersteller der Welt auf Basis der 2024 erzielten Verkaufserlöse in US-Dollar. So etwas interessiert uns natürlich, veröffentlichen wir selbst doch auch alljährlich eine Aufstellung der weltweit größten Reifenhersteller – allerdings auf Euro-Basis. Doch Letzteres ist nicht der Grund, warum in dem Social-Media-Post Continental als die Nummer eins geführt wird, bei uns aber „nur“ als Nummer vier.

Vielmehr wurde in besagter Studie offensichtlich der gesamte Konzernumsatz (43,6 Milliarden US-Dollar) des deutschen Unternehmens als Bewertungsmaßstab herangezogen, wobei es – zumindest bislang noch – ja deutlich mehr ist als „nur“ ein Reifenhersteller. Erst wenn sein Automotive-Geschäft abgetrennt (unter dem Namen Aumovio) und später dann noch ContiTech verkauft ist, wird Continental nicht mehr ein Automobilzulieferer, sondern eben ein reiner Reifenhersteller sein. Ungeachtet dessen war und ist der mit Reifen erzielte Umsatz des deutschen Anbieters kein Geheimnis, stand er 2024 mit knapp 13,9 Milliarden Euro – nach derzeitigem Wechselkurs rund 16,2 Milliarden US-Dollar – doch für gut ein Drittel des Konzernumsatzes und soll er gemäß kürzlich aktualisierten Prognosen des Unternehmens dieses Jahr irgendwo zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden Euro (das wären 15,8 bis 16,9 Milliarden US-Dollar) zu liegen kommen.

Was vermutlich weiterhin Rang vier knapp hinter Goodyear bedeuten dürfte, wobei letzterer Hersteller in besagtem LinkedIn-Posting bzw. in dem entsprechenden Studien-Ranking im Übrigen ebenso wenig auftaucht wie Sumitomo Rubber Industries (SRI). Und auch sonst fällt der eine oder andere Unterschied zum NRZ-Ranking der größten Reifenhersteller ins Auge. Diese Differenzen lassen sich zwar teils wohl durch die andere Währungsbasis (Dollar statt Euro) erklären, aber etwa auch bei Yokohama oder Toyo wurde bei alldem außer Acht gelassen, dass diese Unternehmen „nur“ knapp 90 Prozent respektive rund 92 Prozent ihrer Umsätze mit Reifen generieren.