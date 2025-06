Weiteres Conti-Whitepaper zur Elektromobilität

Hat Continental Ende 2021 bereits ein Whitepaper rund um die Elektromobilität veröffentlicht bzw. dazu, worauf es bei der Entwicklung von Reifen für elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge ankommt, legt das Unternehmen nun ein weiteres solches Werk vor. Mit dem neuen Whitepaper „Elektrisch unterwegs – Elektromobilität für Nutzfahrzeuge“ will der Reifenhersteller Journalisten, Flottenbetreibern und der Öffentlichkeit einen Überblick über den Stand der Elektrifizierung von Lkw, Bussen und Vans in Europa geben. Die Publikation beleuchtet auf 38 Seiten demnach Herausforderungen und Chancen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Transportwesen – von Batterietechnologien und der Ladeinfrastruktur bis hin zu der Rolle des Reifens bei alldem. Zumal Flottenbetreiber durch entsprechend ausgelegte Profile den Kraftstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge signifikant senken, dadurch die Kohlendioxidemissionen reduzieren und letztlich Kosten einsparen könnten, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Produktentwicklung Lkw-Reifen bei Continental mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). „Ein optimierter Rollwiderstand und eine hohe Laufleistung wirken sich positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus“, unterstreicht er.

