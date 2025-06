Auch dieses Jahr ABR-Festival wieder mit Dunlop-Beteiligung

Zu den anderen Veranstaltungsbeteiligungen, die Dunlop in Sachen Motorradreifen dieses Jahr im Terminkalender stehen hat, gehört auch wieder das ABR-Festival auf dem Gelände von Ragley Hall in Warwickshire (Großbritannien). Das Event, bei dem das Kürzel für Adventure Bike Rider steht und das wohl wieder Zehntausende Besucher anziehen wird, gilt als eines der größten seiner Art in Europa für Fans rund um Maschinen für das betreffende Segment. Vom 27. bis zum 29. Juni macht die bei Motorradreifen weiterhin zu Goodyear, sonst mittlerweile aber überwiegend zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) gehörende Reifenmarke insofern vor Ort wieder Station mit einem eigenen Stand, als Titelsponsor des dortigen Test Ride Loop und mit einem Reifenmontageservice erneut in Zusammenarbeit mit Holbeach Motorcycle Tyres (HMT). Heißt: Wenn Fahrer einige der speziell angelegten Offroadstrecken des Festivals befahren wollen, deren Gesamtlänge mit rund 50 Kilometern angegeben wird, dann können sie dafür Dunlop-Gummis beispielsweise der Typen „Trailmax Raid“ und „Trailmax Meridian“ oder „Geomax MX34“, „Geomax MX14“, „Geomax MX53“ und „Geomax EN91“ montieren lassen. Dieser Service war im letzten Jahr demnach sehr gefragt. Hunderte von Fahrern sollen vor Ort ihre Maschinen mit abenteuertauglichen Profilen ausgerüstet haben, bevor sie eine der Trail-Routen des Festivals in Angriff nahmen – oder sie entschieden sich, für die Heimfahrt einen frischen Satz straßentauglicher Reifen aufziehen zu lassen.