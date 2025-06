Lutz Ackermann wird Leiter Investor Relations bei Aumovio

Der Continental-Unternehmensbereich Automotive, der voraussichtlich im September zum eigenständigen, börsennotierten Unternehmen Aumovio wird , setzt den Ausbau seiner Investor-Relations-Abteilung fort und hat Lutz Ackermann als Leiter Investor Relations gewonnen. Ackermann kommt von der Fuchs SE und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Investor Relations. Zuletzt hat er seit Anfang 2021 bei der Fuchs SE, deren Vorzugsaktien zum Auswahlindex MDAX gehören, das Investor-Relations-Team geleitet. Seine Laufbahn hat der Diplom-Ökonom in der Finanzberatung einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begonnen.

Link to: Am Pikes Peak gehen zwei Starter auf Pirelli-Reifen ins Rennen Link to: Am Pikes Peak gehen zwei Starter auf Pirelli-Reifen ins Rennen