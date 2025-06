Ungeklärte Herkunft gestohlener Radsätze

Im April ereignete sich in Rinteln ein Einbruchdiebstahl in einer Kfz-Werkstatt. Mehrere Täter hatten dazu einen Überseecontainer aufgebrochen, in dem Reifen und Kompletträder von Kunden des Betriebes eingelagert waren. Nach entsprechenden Ermittlungen hat die Polizei einen Lagerort in Garbsen ausgemacht und im Mai durchsucht. Dabei wurden diverse Reifen, Felgen und Kompletträder beschlagnahmt, wobei Teile des Diebesgutes aus dem Raubzug in Rinteln sowie einem gleich gelagerten Fall im April in Bückeburg stammen sollen. Aber etwa 130 der beschlagnahmten Reifen bzw. Kompletträder konnten demnach bislang keiner Tat zugeordnet werden. Deshalb erhofft sich die Polizei Rinteln jetzt Hinweise zu deren Herkunft. Mögliche rechtmäßige Eigentümer können sich bei den Beamten persönlich melden oder die Telefonnummer 05751/96460 dafür nutzen.