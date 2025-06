Streichung von 870 Conti-Stellen in Rumänien

Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtet, will Continental 870 Stellen in dem osteuropäischen Land abbauen, was laut dem Blatt rund vier bis fünf Prozent der dort bei dem Konzern Beschäftigen entspreche. Demzufolge stehen 230 Arbeitsplätze bei ContiTech Original Equipment Solutions (OESL) in Timișoara zur Disposition sowie weitere 640 Jobs in der Automotive-Sparte an den Standorten in Timișoara, Sibiu, Iași und Carei. Betroffen sein sollen Stellen in der Produktion genauso wie solche im Bereich Forschung und Entwicklung, so die ADZ unter Berufung auf Angaben des Unternehmens. Begründet habe es den geplanten Arbeitsplatzabbau damit, angesichts eines für die Autoindustrie herausfordernden Marktumfeldes die eigene Wettbewerbsfähigkeit steigern zu wollen, heißt es weiter. Den von den Stellenstreichungen betroffenen Mitarbeitern will das Unternehmen demnach Unterstützung zuteilwerden lassen.