R5 ab Werk auf Conti-, Corolla Cross GR Sport auf Yokohama-Reifen

Sowohl Continental als auch Yokohama haben neue Erstausrüstungsaufträge für Reifen aus ihrem Portfolio ergattern können. Demnach rollt der Renault 5 E-Tech Electric ab Werk auf dem „EcoContact 6 Q“ des deutschen Herstellers vom Band. Montiert wird das Sommerprofil – versehen mit der OE-Kennung R (für Renault) – in der Dimension 195/55 R18 93H XL bei dem elektrisch angetriebenen Wagen. Die Yokohama Rubber Co. Ltd. kommt mit ihrem „Advan Fleva V701“ in der Größe 225/45 R19 92W demgegenüber bei Toyotas neuem Corolla Cross GR Sport als Erstausrüster zum Zuge. Das Fahrzeug kommt in Japan, Australien sowie weiteren Regionen auf den Markt. Darunter ist nicht zuletzt Europa und damit auch Deutschland. Die Markteinführung der allradgetriebenen GR-Sport-Version des Kompakt-SUVs soll hierzulande im Spätsommer/Herbst dieses Jahres erfolgen.