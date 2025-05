Iveco führt ETRC-Fahrerfeld mit batteriebetriebenem Pace-Truck an

Iveco ist auch in der neuen Saison offizieller Partner der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC). In der Serie, die am vorvergangenen Wochenende im italienischen Misano gestartet war, kommt nun ein Pace-Truck mit batterieelektrischem Antrieb auf Basis eines Iveco S-eWay zum Einsatz: eine Weltpremiere. Die Serie wolle damit auch „ein weiteres Zeichen“ in Richtung Nachhaltigkeit setzen. Mit einer Reichweite bis zu 500 Kilometern fahre der E-Pace-Truck „mühelos auf eigener Achse zu den Austragungsorten der Rennen, ohne dass nachgeladen werden muss“. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Batteriesystem, das aus neun 82-kWh-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 738 kWh besteht. Mit einer Schnellladeleistung von bis zu 350 kW lässt sich der S-eWay innerhalb von 90 Minuten zu 80 Prozent nachladen. Iveco ist seit fünf Jahren offizieller Partner der Serie und nimmt am Renngeschehen der ETRC außerdem als technischer Sponsor von „Die Bullen von Iveco“ teil, einer Partnerschaft zwischen dem Team Schwabentruck und dem Team Hahn Racing.