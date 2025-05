Yokohama Rubber gelingt erneut Schlag gegen Produktfälscher in China

Yokohama Rubber geht weiter gezielt gegen Fälschungen von Advan-Racing-Räder vor. Wie der japanische Hersteller dazu mitteilt, hätten die Behörden in der chinesischen Stadt Anlu (Hubei-Provinz) auf Yokohamas Beschwerde hin gefälschte Leichtmetallräder bei einem örtlichen Produzenten beschlagnahmt und diesem die Herstellung solcher Räder untersagt. Gleichzeitig sei der Auftraggeber der Räder – ebenfalls aus China – mit Strafen belegt worden, wie Yokohama Rubber berichtet, allerdings ohne weitere Details zu nennen. Auch dem Auftraggeber seien entsprechende Geschäfte offiziell untersagt und bei ihm Lagerware konfisziert worden. „Yokohama Rubber geht weiterhin entschlossen gegen die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums vor, einschließlich der Herstellung und des Verkaufs gefälschter Waren, und wird seine Bemühungen gegen solche illegalen Aktivitäten in Japan und in Übersee verstärken, um sicherzustellen, dass seine Kunden auf der ganzen Welt sicher sein können, dass sie echte Yokohama-Produkte verwenden“, so der Hersteller abschließend.