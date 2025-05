Börsengang von Conti Automotive durch CFO-Abgang nicht gefährdet

Die als Chief Financial Officer (CFO) bzw. Finanzvorständin von Continental Automotive Holding SE vorgesehene Karin Dohm hat den Aufsichtsrat des künftig als Aumovio SE firmierenden Unternehmens darüber informiert, dass sie die ihr zugedachte Funktion nicht übernehmen wird. Diese Entscheidung beruht demnach auf persönlichen Gründen. CEO Philipp von Hirschheydt wird die Aufgaben des Finanzvorstandes interimistisch übernehmen, während der Aufsichtsrat eine Neubesetzung für diese Position sucht. „Wir bedauern ihre Entscheidung sehr, haben zugleich größtes Verständnis und tiefen Respekt vor ihrer Haltung. Gemeinsam mit unserem starken Team werden wir den begonnenen Weg konsequent weitergehen und Aumovio mit Verantwortung und Weitsicht in die Zukunft führen“, erklärt Stefan E. Buchner, designierter Vorsitzender des Aumovio-Aufsichtsrates. Zugleich heißt es, dass dies auf den Zeitplan der geplanten Abspaltung des Unternehmensbereiches Automotive des in Wandlung befindlichen Continental-Konzerns keine Auswirkungen habe und es unverändert bei der geplanten Börsennotierung im September bleibe. Auch der für den 24. Juni angesetzte Capital Market Day von Automotive soll wie geplant stattfinden. „Im bestehenden Finance- und Controlling-Bereich werden für die Übergangszeit sehr erfahrene Führungskräfte zusätzliche Aufgaben übernehmen, um die Vorbereitungen für die Abspaltung, den Capital Market Day und das Listing nahtlos fortzusetzen“, wie einer Mitteilung zu alldem weiter zu entnehmen ist.

