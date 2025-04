Kenda Specialty Europe will Logistikstandort Winsen (Luhe) für Europa ausbauen

Kenda Rubber will seine Präsenz im Markt Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) stärken und kündigt den Ausbau seiner logistischen Kompetenzen an. Dabei steht das Lager der Kenda Deutschland GmbH in Winsen (Luhe) im Fokus, das mit der Akquisition von Starco 2017 ins Unternehmen kam und seither den Mittelpunkt von Kenda Europe Specialty bildet, und soll der Stärkung der Aktivitäten auf dem hiesigen Aftermarket dienen und den Weg für zukünftiges Wachstum ebnen.

