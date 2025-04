Prof. Dr. Gert Heinrich mit Charles-Goodyear-Medaille geehrt

Mehr als ein halbes Jahrhundert arbeitet Prof. Dr. Gert Heinrich – früherer Leiter des Instituts für Polymerwerkstoffe am Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden und heute Forschungsseniorprofessor am dortigen Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) – in der Kautschukforschung. Für seine Leistungen in diesem Bereich ist ihm im vergangenen Herbst schon die Charles-Goodyear-Medaille zuerkannt worden, doch verliehen wurde ihm die Auszeichnung der Rubber Division der American Chemical Society (ACS) unlängst erst im Rahmen deren Banketts Anfang März in Florida (USA). Mit diesem Preis werden Einzelne für ihre herausragenden Erfindungen, Innovationen oder Entwicklungen geehrt, die zu einer bedeutenden Veränderung oder einem Beitrag in der Kautschukindustrie führen.