Zwei Yokohama-Motorsportpartnerschaften rund um den Ford Mustang

Yokohama hat mit dem deutschen Haupt Racing Team eine Partnerschaft geschlossen. In deren Rahmen wird der japanische Reifenhersteller die beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring startenden Ford-Mustang-GT3-Boliden des Rennstalls mit seinen „Advan“-Rennreifen ausrüsten, so wie beide Seiten im vergangenen Jahr schon gemeinsam angetreten sind – da jedoch mit Mercedes-AMG-GT3-Fahrzeugen. Apropos Ford Mustang: In den USA wird Yokohama in dieser Saison auch die Einheitsreifen für den neuen Ford-Mustang-Cup auf der anderen Seite des Atlantiks liefern. Bei diesem Markencup wird dann bei trockenen Rennbedingungen mit dem Slick „Advan A005“ gefahren sowie mit dem „Advan A006“ bei nassen Pisten.