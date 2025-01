Liqui Moly knackt erstmals Milliardenmarke beim Umsatz

111.000 Tonnen Öl, 24 Millionen Additivdosen und 36 Millionen Ölgebinde: Für den Ulmer Schmierstoffspezialisten Liqui Moly war 2024 trotz zahlreicher Herausforderungen ein Jahr voller Rekorde und starker Weiterentwicklung in vielen Unternehmensbereichen. Mit dem neuen Rekordumsatz von 1,03 Milliarden Euro konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des Umsatzes von 12,1 Prozent erzielt werden, heißt es aus dem Unternehmen. Den größten Umsatz erzielte das Unternehmen in seinem Heimatmarkt Deutschland, gefolgt von den USA. „Wir wissen, dass dieser außerordentliche Erfolg unseren mittlerweile knapp 1.200 Mitunternehmerinnen und Mitunternehmern auf der ganzen Welt zu verdanken ist. Deswegen haben wir uns aus voller Überzeugung gemeinsam mit der Würth-Gruppe für eine Erfolgsprämie in Höhe von bis zu 7.000 Euro für die Belegschaft entschieden. Das haben sich alle absolut verdient“, so Salvatore Coniglio, der seit September 2024 Teil der Geschäftsführung ist.