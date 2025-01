Turbobeschleunigter Motorradmarkt zum Jahresende 2024

„Turbulent zeigte sich zum Jahresende nicht nur das Wetter, sondern auch der deutsche Motorradmarkt“, so der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) mit Blick auf den zuvor auch schon den Neuzulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zu entnehmenden „Jahresendspurt“ bei den motorisierten Zweirädern. Nach einem mehr oder weniger stabil und konsolidiert verlaufenden Marktgeschehen bis in den Herbst hinein, habe gerade zum Jahresende bei ihnen eine – wie es der IVM formuliert – Turbobeschleunigung bei den Zulassungszahlen eingesetzt angetrieben davon, dass mit dem Auslaufen der Abgasnorm Euro 5 zum Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Motorräder und Roller in den Markt gebracht worden seien. „Dies ist ein Prozess, den man erwarten konnte, die Fahrzeugzahlen waren dabei jedoch durchaus mehr als nennenswert“, wie es beim Blick allein auf den Dezember heißt, in dem gegenüber dem entsprechenden Monat ein Jahr zuvor schließlich ein Zulassungsplus von beinahe 680 Prozent registriert worden sei. Auf das Gesamtjahr gesehen ist der Zuwachs im Vergleich zu 2023 zwar bei Weitem nicht so hoch, aber trotzdem bei durchaus ansehnlichen gut 16 Prozent auf über alle Fahrzeugsegmente hinweg fast 246.900 Maschinen.

