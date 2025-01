Betrunkener flüchtet nach Unfall auf drei Reifen

In Dietzenbach (Kreis Offenbach) ist am Donnerstag ein betrunkener Autofahrer zunächst wegen seines Fahrstils aufgefallen. Später verliert er bei einem Unfall einen Reifen und versucht zu flüchten.

Gegen 21.35 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil ein dunkler C-Klasse-Kombi kurzzeitig auf seine Fahrspur geriet. Dabei soll dessen Fahrer auch eine Verkehrsinsel überfahren haben, ehe er nach der beobachteten Kollision mit dem geparkten Golf in weiterfuhr. Die eingesetzten Streifen fanden die C-Klasse kurz darauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Am vorderen rechten Rad des Wagens fehlte der komplette Reifen und im Innenraum lagen Bier- und Weinflachen. Den Reifen muss er infolge des Unfalls während Fahrt verloren haben, so die Vermutung der Ordnungshüter. Der 65-jährige mutmaßliche Fahrer war danach ausgestiegen und zu Fuß weitergelaufen, konnte jedoch wenige Augenblicke später durch die Polizisten geschnappt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, weswegen nicht nur eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten, sondern auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.