Anmeldeplattform zur BRV-Mitgliederversammlung ist offen

Bereits im vergangenen Sommer hatte der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) im Rahmen eines Save-the-dates mitgeteilt, dass die kommende Mitgliederversammlung am 24. Juni 2025 im Maritim-Hotel in Würzburg stattfinden wird. Jetzt hat der BRV zu dem Branchentreffen auch die Anmeldeunterlagen an seine Mitglieder und weitere Gäste verschickt; Anmeldeschluss zu der Mitgliederversammlung ist demnach der 30. Mai. Zu einem späteren Zeitpunkt will der Verband, der die Zusammenkunft unter das Motto „Zukunft nachhaltig gestalten – Innovation, Investition, Interaktion“ stellt, dann die offizielle Einladung inklusive Tagungsagenda verschicken. Am Vorabend Mitgliederversammlung wird es einen Begrüßungsabend in den Bürgerspital Weinstuben geben.