Vier Jahre und kein bisschen weiser: Vielen genügen weiterhin „billige Schlappen“

Vor ziemlich genau vier Jahren hat die NEUE REIFENZEITUNG erstmals über eine Umfrage auf den Webseiten der Automobilzeitschrift Auto Motor und Sport (AMS) berichtet, bei der es darum ging, wie wichtig Verbrauchern die Reifen an ihrem Fahrzeug sind. Das Votum der bis dahin fast 21.800 Teilnehmer fiel damals aus Branchensicht enttäuschend aus, hatte doch fast die Hälfte (48 Prozent) mit tendenziell teureren Profilen aus dem Premiumsegment eher weniger am Hut: Sie sagten, aus ihrer Sicht täten es „billige Schlappen“ auch. Heute und damit vier Jahre später hat sich an dieser Einstellung nicht viel geändert. Denn besagte Umfrage ist weiterhin auf den AMS-Webseiten zu finden etwa bei Onlinebeiträgen zum Thema Reifen. Inzwischen haben schon gut 85.300 Teilnehmer ihre Stimme abgegeben.

