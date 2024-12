Atemlos in Hannover – Betriebsratsvorsitzender sieht „Ermüdung“ im Conti-Management

Vor einem Jahr hat Continental die neue Konzernzentrale in Hannover eingeweiht und im Osten der Stadt rechts oder links der Hans-Böckler-Allee Platz für rund 2.400 Beschäftigte geschaffen. Doch wer dort nach der Aufspaltung des Konzerns genau arbeiten wird, ist scheinbar alles andere als klar, ließen sich doch weltweit rund 3.000 Mitarbeiter von den derzeit knapp 200.000 nicht ohne Weiteres den Unternehmensbereichen Automotive – dessen künftige Zentrale in Hannover-Stöcken liegen soll – und Reifen/ContiTech zuordnen, der in der neuen Zentrale bleiben soll.

