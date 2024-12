Umzug der Prometeon Tyre Deutschland GmbH

Die Deutschlanddependance des italienischen Nutzfahrzeugreifenherstellers Prometeon ist umgezogen bzw. hat eine neue Geschäftsadresse. Bisher ansässig in der Darmstädter Straße 103 in Roßdorf residiert sie nunmehr keine zehn Kilometer weiter westlich unter der Anschrift Rosa-Parks-Straße 4 in 64295 Darmstadt. Ungeachtet dessen gibt es keine weiteren Änderungen. Heißt: Der Handelsregistereintrag und die Umsatzsteueridentifikationsnummer genauso wie die bisher bekannten Telefonnummern der die Prometeon Tyre Deutschland GmbH bleiben – wie es in einem der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden Anschreiben an deren Geschäftskunden weiter heißt – „unverändert bestehen“.