Dieselskandal: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ex-Continental-VV Neumann

Einem aktuellen Bericht der WirtschaftsWoche zufolge hat die Staatsanwaltschaft Hannover im Zusammenhang mit dem Volkswagen-Dieselskandal jetzt auch Anklage gegen Dr.-Ing. Karl-Thomas Neumann erhoben. Wie es in dem Bericht heißt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft „Beihilfe zum Betrug in mittelbarer Täterschaft“ vor. Neumann war von September 2008 bis August 2009 Vorstandsvorsitzender der Continental AG. Continental hatte Komponenten für den VW-Motortyp EA189 geliefert, in der eine illegale Software zum Einsatz kam, aus der der Dieselskandal erwuchs. Neumann stand bereits seit drei Jahren im Fokus der Ermittlungen.