TyreSystem-Partnerkonzept wächst auf über 500 Partner

Erst kürzlich veranstaltete RSU die erste TyreSystem-Partnertagung, zu der immerhin 160 Teilnehmer in der Stuttgarter MHP-Arena gekommen waren. Neben der Ankündigung zweier wichtiger neuer Bausteine, von denen die Partner jetzt profitieren können sollen – die Teilnahme an Driver Fleet Solution und eine vergünstigte Mitgliedschaft beim BRV –, hatten die Verantwortlichen hinter TyreSystem aber auch bereits einen wichtigen Meilenstein in ihrer weiteren Entwicklung im Blick. Wie es dazu jetzt aus St. Johann bei Stuttgart heißt, habe man diesen nun auch passiert, mit anderen Worten: Das Partnerkonzept konnte jetzt und damit in weniger als zwei Jahren mehr als 500 Interessenten anlocken und als Handelspartner an sich binden. „Die Zusammenarbeit mit TyreSystem war ausschlaggebend. Letztendlich hat mich das Gesamtkonzept überzeugt – und ich habe es bis heute nicht bereut“, illustriert Max Sparrer, Inhaber von Pneu-Max in Kleinhöhenrain (Landkreis Rosenheim), seine Beweggründe, der Kooperation beizutreten. „Ich fühle mich gut aufgehoben.“ Sparrer nutze TyreSystem bereits, seit er seinen Betrieb 2013 gegründet hat und ist außerdem „Partner der ersten Stunde“.