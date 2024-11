Die „erste große Produktion für zivile Flugzeugreifen“ ist eingeweiht

Der Abbau von (eigenen) internationalen Abhängigkeiten ist bekanntlich seit Jahren einer der treibenden Faktoren hinter wirtschaftlichen Entscheidungen chinesischer Staatsunternehmen. Nun hat die Sinochem Holdings über ihre Tochtergesellschaft Guilin Lanyu Aviation Tyre Development Co. Ltd. eigenen Worten zufolge „die erste große Produktion für zivile Flugzeugreifen“ in Guilin in Betrieb genommen. Dort sollen in der als hochautomatisiert beschriebenen Anlage jährlich bis zu 100.000 Flugzeugreifen entstehen können, womit der Hersteller rund 40 Prozent des Bedarfs in China decken könnte, der folglich bei einer Viertelmillion Reifen liegt.

