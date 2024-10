Continental erweitert Thailand-Kapazität um über 60 Prozent

Nur wenige Wochen, nachdem Continental das fünfjährige Bestehen seiner Reifenfabrik in der thailändischen Rayong-Provinz feiern konnte, plant der deutsche Hersteller dessen umfassende Erweiterung. Wie dazu lokale Medien berichten, habe das Board of Investment des südostasiatischen Landes eine dafür notwendige Investition in Höhe von 400 Millionen Dollar (364 Millionen Euro) genehmigt. In das Werk im Osten Thailands hatte der Hersteller bisher bereits 250 Millionen Euro investiert. Nach Abschluss der Erweiterung verfüge Continental vor Ort über Kapazitäten zur Herstellung von 7,8 Millionen Consumer- und Motorradreifen, heißt es dazu; bisher können vor Ort jährlich bis zu 4,8 Millionen Reifen hergestellt werden. Die Anzahl der Mitarbeiter erhöht sich mit der Erweiterung um 600 auf dann 1.500.