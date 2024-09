Michelin schließt Back-Office-Einrichtungen mit über 60 Mitarbeitern

Michelin will über 60 Back-Office-Jobs seiner britischen Organisation, die wie Deutschland Teil der Region Europe North bei dem Hersteller ist, nach Rumänien und nach Polen verlagern. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, wolle der französische Hersteller das Services-and-Solutions-Business-Support-Team bis Ende 2025 aus dem britischen Stoke-on-Trent in das bestehende sogenannte Shared Service Centre im rumänischen Bukarest verlegen, wovon 22 Mitarbeiter betroffen sind. Außerdem soll das Customer Contact Centre, bisher ebenfalls in Stoke-on-Trent angesiedelt, per Ende September 2025 ins polnische Warschau umziehen, wovon wiederum 39 Mitarbeiter betroffen sind. Michelin erklärt den Schritt in einer Stellungnahme an unsere Verlagsgruppe wie folgt: „Auf den wettbewerbsintensiven Märkten in Europa ist Michelin ständig gezwungen, Mehrwert aus dem Markt zu ziehen und gleichzeitig an der Kostenstruktur zu arbeiten, um eine nachhaltige Rentabilität im Vereinigten Königreich und in Irland zu erreichen.“ Nun sollen beim Hersteller in Großbritannien Konsultationen beginnen, „um Entlassungen zu verringern oder zu verhindern“.