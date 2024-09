Petlas zeigt zwei neue Reisebusreifen auf IAA Transportation

Petlas gehört seit fast 50 Jahren zu den etablierten Reifenherstellern in Europa und nutzt auch die diesjährige noch bis Sonntag laufende IAA Transportation, um sein wachsendes Sortiment an Lkw- und Busreifen dem internationalen Messepublikum zu präsentieren. Dabei rückt das aus der Türkei stammende Unternehmen vor allem seine beiden brandneuen Reisebusreifen in den Mittelpunkt der Messepräsentation: den RH Coach sowie den SH Coach.

