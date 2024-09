Continental baut erstes eigenes Logistikzentrum in den USA

Continental wird in den USA erstmals ein Logistikzentrum eröffnen, das sich im Eigentum des Reifenherstellers befindet. Wie dazu die US-Fachzeitschrift Tire Review berichtet, werde der deutsche Hersteller die 70.000 Quadratmeter große Einrichtung Anfang 2026 in der Nähe von Dallas/Texas in Betrieb nehmen. Das Logistikzentrum werde dann Platz für die Lagerung von bis zu 800.000 Reifen bieten. Derzeit bediene man seine Kunden in den Vereinigten Staaten durch sieben Vertriebszentren. Die Investition spiegele „unser Engagement wider, das Serviceniveau zu erhöhen und unsere Kunden besser zu betreuen“, sagte Bill Caldwell, bei Continental Tires the Americas (CTA) als Senior Vice President für Pkw- und LLkw-Reifen verantwortlich.