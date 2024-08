Über 1,8 Millionen Kfz-Teile über TyreSystem verfügbar – da geht noch was

Im Bereich Kfz-Teile hat sich die RSU GmbH mit ihrem B2B-Portal TyreSystem offenbar noch so einiges vorgenommen. Umfasst das entsprechende Angebot auf der Plattform nach Unternehmensangaben mittlerweile bereits mehr als 1,8 Millionen Kfz-Teile, so wird in diesem Zusammenhang auf den Umzug des für diesen Produktbereich zuständigen Teams von Ulm an den neuen Standort im etwa 20 Kilometer entfernten Laupheim verwiesen sowie darauf, dass dieser auf 3.000 Quadratmetern „viel Platz“ biete. Heißt: RSU/TyreSystem fasst definitiv ein weiteres Wachstum in diesem Segment ins Auge. „Wir befinden uns auf diesem Gebiet im Moment zwischen der Kennenlern- und Wachstumsphase und dennoch am Anfang unserer Reise. Hier ist noch viel zu erwarten. Der Onlinehandel wächst stetig und somit auch die Nachfrage nach Kfz-Teilen, die online und im besten Fall aus einer Hand vom Händler des Vertrauens bezogen werden können“, erklärt Marcel Hopf, Leiter der Sparte Kfz-Teile bei RSU. Man wolle das diesbezügliche Portfolio stetig ausbauen und weitere Nischen und Spezialbereiche erschließen. „Dazu gehören unter anderem Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Reinigungsmaterial und Zubehör. Unsere Kunden können gespannt sein, denn wir haben noch viel vor“, sagt er.