Continental führt ExtremeContact XC7 mit 100 Prozent ContiSeal und ContiSilent ein

Der ExtremeContact XC7 ist die erste Produktlinie von Continental, die in allen Größen vollständig mit ContiSeal und ContiSilent ausgestattet ist; damit vereine der deutsche Hersteller die Technologien zur Selbstabdichtung von Schäden mit einem Durchmesser von bis zu fünf Millimetern, womit 80 Prozent der Reifenpannen sofort behoben werden sollen, sowie die zur Geräuschreduzierung über den im Reifen eingebauten Polyurethan-Silent-Schaum in einem einzigen Reifen, und zwar in allen Größen. Wie der Hersteller erläutert, seien 34 Größen zwischen 17 und 20 Zoll geplant, womit der neue ExtremeContact XC7 „auf verschiedene Luxusautos und SUVs“ passe. Einziges ‚Problem‘ dabei aus deutscher Sicht: Mit der Einführung des neuen Reifens bestätige der Hersteller „sein Engagement ‚im Markt für den Markt‘“, dies allerdings für den chinesischen Markt, heißt es dazu aus Hannover. Der Reifen ist demnach für den Markt in China entwickelt worden und wird auch vor Ort produziert. Vertriebspartner ist übrigens die chinesische Autohandelsplattform Tuhu mit ihren über 100 Millionen angemeldeten Nutzern; darüber werde der Reifen „exklusiv“ eingeführt, so Continental abschließend.