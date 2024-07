ZF will mindestens jede fünfte Stelle in Deutschland streichen – Neuausrichtung

Die ZF Friedrichshafen AG will in Deutschland bis 2028 rund 11.000 bis 14.000 Stellen streichen und Standorte konsolidieren. Details dazu würden nun konkretisiert, auch, ob gegebenenfalls Standorte komplett geschlossen werden sollen. Wie der Zulieferer dazu am vergangenen Freitag mitteilte, liege „ein Schwerpunkt der strategischen Neuausrichtung“ auf der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien. Im Marktsegment der Pkw-Antriebe herrsche global „ein sehr hoher Wettbewerbs- und Kostendruck, was die Querfinanzierung der oft noch wenig margenstarken rein elektrischen Antriebe durch Antriebe für konventionelle und Hybridfahrzeuge“ erschwere, heißt es dazu weiter.