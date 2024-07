Lopez wechselt in den Ruhestand, Jeiszig übernimmt bei Reifencom

Nach mehr als vier Jahrzehnten in der Reifenbranche – davon gut 20 Jahre bei Dunlop, dreizehneinhalb bei Apollo Vredestein und zuletzt nun rund zehneinhalb bei der Reifencom GmbH – wird Michael Lopez am 31. Juli seinen letzten Arbeitstag haben und dann seinen nächsten Lebensabschnitt beginnen: Er wechselt in den Ruhestand. „‚Gummi klebt‘ oder ‚einmal Gummi immer Gummi‘ – diese Aussagen habe ich so oft gehört, und jetzt nach 44 Jahren in der Branche trifft es bei mir voll ins Schwarze“, sagt er nach 34 Jahren auf der Seite der Reifenindustrie und danach dann gut zehn Jahre auf der Einzelhandelsseite als Vertriebsleiter bei der Reifencom GmbH, die inzwischen ja bekanntlich zu Apollo Tyres gehört. „Ich habe sehr viele interessante Menschen in den vielen Jahren getroffen, und zu einigen entstand ein freundschaftliches Verhältnis. Dafür bin ich außerordentlich dankbar. Mir hat meine Arbeit immer sehr viel Freude bereitet. Es war mir eine Ehre“, zieht Lopez eine durchweg positive Bilanz seines beruflichen Lebens in der Reifenbranche. Seine Nachfolge im Unternehmen tritt demnach Olaf Jeiszig an, der bis dato die Position als Head of Customer Services CER innehat bei dem Multi-Channel-Anbieter in Sachen Reifen und Räder mit in Deutschland 36 Filialen, dem Reifen.com-Onlineshop mit nach eigenen Angaben und insgesamt 4.000 Montagepartnern hierzulande sowie je einem weiteren Shop und kooperierenden Montagepartnern in Österreich und der Schweiz.