Händler „erfahren“ Bridgestone bei den Training Days des Herstellers

Auch in diesem Jahr hat Bridgestone bei den sogenannten Training Days seinen Handelspartnern wieder die Möglichkeit geboten, den Hersteller bzw. dessen Produkte im wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“. Denn im Fahrsicherheitszentrum Hansa nahe Lüneburg konnten sie sich selbst ein Bild machen vom Winterreifen „Blizzak 6“ des Anbieters sowie von den Sommer- und Ganzjahresprofilen „Turanza 6“ respektive „Turanza All Season 6“, die samt und sonders über die „Enliten“-Technologie des Konzerns verfügen. „Mit diesen drei Fokusprodukten können wir das volle Einsatzspektrum von ‚Enliten‘ demonstrieren. Die hochmodernen ‚Enliten‘-Reifentechnologien sind die Basis für eine innovative und wegweisende Reifenentwicklung. Sie ermöglichen eine neue Generation von Produkten, die sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit, Performance und maßgebender Vorteile für die Nachhaltigkeit auszeichnen. Zudem sind Bridgestone Reifen mit ‚Enliten‘-Technologien für Verbrenner- wie Elektrofahrzeuge gleichermaßen ideal geeignet“, sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone North Europe.



Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN