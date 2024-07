„Infinicoil“-Vergleich zwischen Michelin und Conti geschlossen

Die Michelin-Gruppe hat eigenen Worten zufolge einen Vergleich mit Continental geschlossen, was die Vermarktung des „EcoPlus-HD3“-Profils letzteren Herstellers in der Größe 315/45 R22.5 im französischen Markt betrifft. Bei der vorangegangenen Auseinandersetzung ging es demnach um bestimmte Aspekte von Michelins sogenannter „Infinicoil“-Technologie für Nutzfahrzeugreifen, die nun – wie es in einer entsprechenden Mitteilung des französischen Konzerns heißt – zur Zufriedenheit beider Seiten beigelegt werden konnte. „Michelin wird weiterhin die Rechte an seinem geistigen Eigentum durchsetzen und ein Motor der Innovation sein“, stellt der Reifenhersteller aus unserem Nachbarland nichtsdestoweniger klar. Hinter „Infinicoil“ verbirgt sich ein durchgehender um den Reifenumfang gewickelter Stahldraht mit einer Länge von bis zu 400 Metern, der für eine geringere Verformung des Reifens sorgen und damit zu dessen längerer Haltbarkeit beitragen soll.