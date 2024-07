Bleser ist Vice President Supply Chain bei Autodoc

Autodoc hat sein Führungsteam mit Sebastian Bleser (42) verstärkt: Seit Mai ist er neuer Vice President Supply Chain bei dem Onlineteilehändler. Im Zuge der Erweiterung der Unternehmenspräsenz in Europa werde es seine Aufgabe sein, mit seinem Team die Lieferketten des Anbieters im Sinne einer höheren Kundenzufriedenheit „noch schneller, zuverlässiger und effizienter“ zu machen. In seiner neuen Position wird Bleser demzufolge für alle Logistikstandorte des Teilehändlers in Deutschland und Europa sowie für mehr als 2.000 Beschäftigte verantwortlich sein. Sein Aufgabenbereich umfasst die Versorgung von Fertigungs- und Montagestandorten, Lagerhaltung, Infrastruktur sowie Zoll und Transport. Dafür bringt er annähernd 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft und Technologie mit.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN