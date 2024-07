Heike Wöst verlässt den BRV – Caroline Rodenhausen ist zurück

Wie der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) in seiner Mitgliederzeitschrift Trends & Facts berichtet, hat Heike Wöst Ende vergangenen Monats die Branchenvertretung verlassen. Bis dahin hatte sie dort als Elternzeitvertretung für Caroline Rodenhausen fungiert, die sich zwischenzeitlich zurückgemeldet bzw. schon seit dem 1. April sukzessive wieder ihre Aufgaben als Referentin des Verbandes in den Bereichen Aus-/Weiterbildung, Marktdaten und rechtliche Anfragen übernommen hat. Bis Oktober ist sie demnach im Rahmen der sogenannten Elternteilzeit an drei Tagen der Woche in der Geschäftsstelle zu erreichen sein, so der BRV, wo man zugleich Wöst für ihren Einsatz während der zurückliegenden Monate dankt.