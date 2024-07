Nokian Tyres‘ Konzeptreifen hat das „Potenzial, Ruß in Reifen zu ersetzen“

Nokian Tyres und UPM, Experten bei der Produktion von Biomaterialien mit Hauptsitz in Finnland und einem Jahresumsatz von 10,5 Milliarden Euro, haben jetzt einen Konzeptreifen namens Green Step Ligna vorgestellt, der „das Potenzial hat, einen erheblichen Teil des derzeit in der Reifenproduktion verwendeten Rußes zu ersetzen“, wie dazu der finnische Reifenhersteller berichtet und damit die „Nachhaltigkeit in der Reifenindustrie“ verbessern will. Das erneuerbare und als „innovativ“ beschriebene Material auf Ligninbasis, das den Ruß ersetzen soll, heißt UPM BioMotion RFF. Nokian Tyres arbeite seit Langem an der Nutzung des Materials und habe ein Patent für die Verwendung des Materials in Reifenanwendungen angemeldet.

