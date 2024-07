Goodyear auf der IdeenExpo: „Vielfältige Perspektiven” für junge Menschen

Goodyear Germany präsentierte sich kürzlich auf der diesjährigen Ideen Expo in Hannover als „starker Arbeitgeber mit vielversprechenden Möglichkeiten für Nachwuchskräfte“. Die Veranstaltung gilt als Europas größtes Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften und stellte mit 430.000 Besuchern einen neuen Rekord auf. Die neuntägige Mitmach- und Erlebnisveranstaltung bot Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance, „spannende Einblicke in die Welt der Reifen zu gewinnen und sich über Karrierechancen bei Goodyear zu informieren. Zudem warteten am Stand viele Highlights auf die Besucher wie eine große Carrera-Bahn mit Goodyear-Branding, an der es attraktive Preise zu gewinnen gab, der innovative Oxygen-Reifen, der Sauerstoff produziert, und viele einzelne ausgestellte Reifenbestandteile, die über die verschiedenen Funktionen eines Reifens aufklärten“, heißt es dazu vonseiten des Hersteller. Christopher Fink, Leiter der technischen Ausbildung bei Goodyear Germany, fasst zusammen: „Die Präsenz von Goodyear auf der IdeenExpo unterstreicht das Engagement des Unternehmens, junge Talente zu fördern und ihnen vielfältige Perspektiven in der Reifenindustrie aufzuzeigen.“ Zahlreiche Auszubildende von Goodyear waren am Stand vor Ort, um ihre Erfahrungen zu teilen und den Besuchern aus erster Hand von ihren Ausbildungsmöglichkeiten zu berichten.“