Goodyear-Austria-Mitarbeiter helfen wieder bei der „Global Week of Volunteering“ mit

Vergangene Woche haben die Mitarbeiter von Goodyear Austria das SOS-Kinderdorf in Hinterbrühl bei Wien „mit einem besonderen Küchendienst“ unterstützt und sich dabei im Rahmen der jährlich stattfindenden „Global Week of Volunteering“ in den Dienst der guten Sache gestellt: Die Freiwilligen des Reifenherstellers haben einen Vorrat an Marillenmarmelade für die Bewohner der sozialen Einrichtung eingekocht. Tassilo Rodlauer, Geschäftsführer bei Goodyear Austria, betonte dazu: „Ich freue mich, dass sich auch heuer wieder engagierte Kolleginnen und Kollegen für diese großartige Einrichtung eingesetzt haben.“ Seit 14 Jahren ist Goodyear Reifenpartner von SOS-Kinderdorf in Österreich und stattet sämtliche Firmenfahrzeuge aus. Die Kooperation schließt auch eine Hauspatenschaft im SOS-Kinderdorf Osttirol mit ein. Das traditionelle Engagement des Reifenherstellers reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als in jenem SOS-Kinderdorf das erste „Goodyear-Haus“ errichtet wurde. Im Rahmen der Initiative „#GoodyearBetterFuture“ engagieren sich jedes Jahr weltweit tausende Goodyear-Mitarbeiter auf freiwilliger Basis für soziale Projekte in ihrer lokalen Umgebung.