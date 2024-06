Matthew Gabe übernimmt bei Michelin die Aufgaben von Alexis Garcin

Zum 1. Oktober dieses Jahres wird Matthew Cabe Chief Executive Officer (CEO) bei Michelin North America. Damit tritt er in dieser Position Nachfolge von Alexis Garcin an, der neue Aufgaben innerhalb des Konzerns übernehmen soll. Welche das sind, will der Reifenhersteller zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Schon jetzt ist allerdings klar, dass der neue CEO dann auch Mitglied im Board der US Tire Manufacturers Association (USTMA) wird, bei der Garcin seit vergangenem Herbst als Chairman fungiert.

