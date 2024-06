KW zeigt Dokumentation über Zusammenarbeit mit Motorsportlegende Olaf Manthey

Der 1996 gegründete Rennstall Manthey Racing ist eines der weltweit erfolgreichsten Porsche-Teams. Seit mehr als vierzig Jahren prägt Olaf Manthey die Welt des Tourenwagen- und Langstreckensports. Der 69-jährige Vollblutmotorsportler hat auf der Nürburgring-Nordschleife und auch darüber hinaus einen Legendenstatus. Sein Team gewann mit dem gelb-grünen Porsche in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009 und 2011 das 24h-Rennen Nürburgring. Auch nach seinem Rückzug aus dem aktiven Tagesgeschäft geht diese Erfolgsgeschichte weiter. In den Jahren 2018 und 2021 siegte Manthey Racing erneut bei dem Langstreckenklassiker in der Eifel. Aber Olaf Manthey ist weit mehr als ein Vollblutmotorsportakteur. Zum 20-jährigen Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen Olaf Manthey und KW Automotive widmet der Fahrwerkhersteller auf seinem YouTube-Kanal der „KW Legende“ eine knapp 25 Minuten lange Dokumentation.