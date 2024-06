CMS will Strom für Räderproduktion ausschließlich aus Sonnenenergie gewinnen

Der Räderhersteller CMS hat in der Türkei nun den ersten Teil eines Solarparks in Betrieb genommen. 7,9 MWe sind bereits ans Netz gegangen. Das Ziel des Unternehmens ist es, den gesamten Energiebedarf der Räderproduktion aus Sonnenenergie zu generieren. Insgesamt sind 46,5 MWe geplant. Wie es in türkischen Medien heißt, wurde gerade ein Antrag gestellt, um einen Solarpark mit einer Leistung von 14,5 MWe zu errichten. Der Räderhersteller wolle laut den Berichten rund 217 Millionen Türkische Lira (6,2 Millionen Euro) investieren und fast 30.300 Solarzellen auf 16 Hektar Land in der Nähe von Izmir aufstellen.