Ambitionen Michelins beim Capital Markets Day des Herstellers bekräftigt

Ende Mai hat Michelin seinen diesjährigen Capital Markets Day abgehalten. Einerseits wurde dabei Bilanz hinsichtlich der bei der entsprechenden Veranstaltung vor drei Jahren formulierten Ziele für 2030 gezogen. Demnach ist man mit den ersten Schritten auf dem Weg dahin bzw. mit dem im Zeitraum 2021 bis 2023 Erreichten zufrieden. Dank der eigenen Innovationsfähigkeit sei die Gruppe sowohl im Reifen- als auch im Nicht-Reifengeschäft gewachsen, so der Konzern. Durch den Einsatz seiner Expertise im Reifenbereich und damit in der Wissenschaft der Verbundwerkstoffe habe das Unternehmen in neue wertschöpfende, wachstumsfördernde Märkte expandieren können und sei dadurch weniger abhängig von zyklischen Schwankungen, heißt es weiter. „Die im Jahr 2021 angekündigte Strategie ‚Michelin in Motion‘ ist aktueller denn je. Sie wird die Gruppe bis 2030 begleiten. Michelin ist viel mehr als ein Reifenhersteller und tatsächlich ein echtes Hightech-Unternehmen“, so Michelin-CEO Florent Menegaux.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN