Für Industriekrane: Neues Petlas-Profil „Ptx CD21 (E-2)”

Unter der Bezeichnung „Ptx CD21 (E-2)” kündigt der türkische Hersteller Petlas einen neuen Reifen für Industriekrane an. Wie es heißt, sei das in der Dimension 445/95 R25 174F verfügbare Profil dabei für einen gemischten Einsatz auf und abseits befestigter Straßen ausgelegt. Heißt: Auf Asphalt soll es in Sachen Komfort genauso punkten wie mit guten Traktionseigenschaften im Baustelleneinsatz auf verschiedensten Untergründen aufwarten können. Dazu trägt Anbieteraussagen das spezielle Blockdesign des Reifenprofils bei, mit dem Petlas zugleich eine gute Selbstreinigung verbindet. In die Rillen integrierte Steinauswerfer sind als Schutz vor potenziellen Schädigungen der Karkasse vorgesehen ebenso wie eine insgesamt robuste Konstruktion eine längere Lebensdauer des Reifens garantieren soll, der laut Hersteller für eine höhere Kosteneffizienz zudem runderneuerungsfähig ist.