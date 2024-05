Erkkilä wird General Counsel im Nokian-Managementteam

Zum 1. Juni übernimmt Elisa Erkkilä die Position als General Counsel in Nokians Managementteam. Zugleich wird sie als Sekretärin für das Board of Directors des finnischen Reifenherstellers fungieren. Erkkilä stößt von Fondia Plc., wo sie bis dato als Senior Legal Counsel und Group Compliance Officer tätig ist, zu ihrem neuen Arbeitgeber und wird dort an den Präsidenten und CEO Jukka Moisio berichten. Ihr wird umfassende Erfahrung in leitenden Funktionen in den Bereichen Recht, Compliance und Risikomanagement bei internationalen börsennotierten Unternehmen wie der Musti Group, Neles Corporation oder Metso Corporation bescheinigt.