Menegaux übernimmt Michelin-Führung von Senard – Hauptversammlung

Der Wechsel an der Spitze des Michelin-Konzerns ist vollzogen. Anlässlich der Hauptversammlung des Reifenherstellers am vergangenen Freitag in Clermont-Ferrand haben die Aktionäre nun Florent Menegaux zum neuen Managing Chairman gewählt, der damit Jean-Dominque Senard ablöst; seit der Hauptversammlung im vergangenen Jahr war Menegaux bereits Managing General Partner.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login